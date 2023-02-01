Тюменских учеников познакомили с технологией приготовления блинов для школьных завтраков

| Фото: Комбинат школьного питания "Центральный" | Фото: Комбинат школьного питания "Центральный"

С технологией приготовления блинов познакомил учеников четырех тюменских школ КШП "Центральный". Дети и родители побывали на предприятии, которое готовит и поставляет блины в школьные столовые, сообщает департамент потребительского рынка Тюмени.

Они увидели технологию приготовления блюда: от замешивания теста до готового продукта. Ребята узнали, что в час изготавливают две тысячи блинов на российском оборудовании из Омска, а сырьевая база – от муки и молока до масла и яиц - тюменская.

Дегустацию ученики оценили на отлично, выделив лидеров блинного рейтинга и определив самые вкусные начинки – вишню и клубнику. Комбинат пообещал включить их в меню уже в марте.

"Блины – это традиционная русская кухня. Они любимы детьми. Технологи комбината школьного питания "Центральный" приняли активное участие в создании здорового продукта без добавления консервантов и усилителей вкуса, оставив блины сочными и вкусными. Теперь на завтрак блинчик получит каждый школьник. Но сейчас, после большой дегустации блинов, перед нами стоит новая задача – ввести в меню блины с клубникой и свежей грушей. Не успели мы представить новинку, как уже получили рационализаторские предложения от конечного потребителя: будем следовать вкусу ребят и расширять ассортимент", – говорит директор по производству комбината Наталья Наместникова.

"Комбинат и тюменские производители стараются расширить школьное питание, сделать его вкусным и полезным. Хочу пожелать вам, дети: ходите в школьные столовые. Пробуйте! Там очень много всего вкусного, а мы будем вас радовать", – дал напутствие ребятам руководитель производства Андрей Алманов.

Комбинат школьного питания "Центральный" планирует регулярно проводить для тюменских учеников подобные встречи с производителями продуктов для школьных столовых.

Напомним, в этом году дети уже побывали на производстве витаминизированного печенья "Плазма", на заводах по производству мороженого и блинов, впереди хлеб, молоко, сыры, кофе и ягоды – всего более 10 экскурсий и мероприятий для школьников.