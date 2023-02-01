80 тюменских школьников претендуют на БиоКубок медицинского университета

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80 учащихся из десяти школ Тюмени включились в борьбу за БиоКубок Тюменского медицинского университета. Командные игры для 5-7 классов пройдут в четыре тура.

В первой игре "Биологическое домино "28 загадок Флоры" участвовали 19 команд, в составе каждой - до четырех школьников. В итоге первое место среди пятиклассников заняла команда "Росток" школы № 22. Среди 6 классов лучшей стала сборная "Теофрастики" из школы № 22. Первыми у семиклассников оказались ученики школы № 65 - команда "Незабудки".

По информации пресс-службы вуза, после каждой встречи подводится промежуточный итог, команды-победители и призеры получают памятные подарки. Сборная, набравшая максимальное количество баллов в своей возрастной группе по итогам встреч, получит переходящий кубок.