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Тюменской области под строительство переданы 1,2 тысяч гектаров федеральных земель

Экономика, 17:03 28 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,2 тыс. га федеральных земель для строительства переданы в собственность Тюменской области. С участием и при поддержке ДОМ. РФ в регионе построено уже более 800 тыс. кв. м жилья, в работе находятся еще 1,7 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба корпорации развития в жилищной сфере.

Тюменская область активно сотрудничает с корпорацией ДОМ.РФ. В этом году исполнится 15 лет совместной работе, уточняется в сообщении.

Рынок жилья в регионе благодаря этому сотрудничеству значительно расширился, а строительная отрасль шагнула далеко вперед, отметил заместитель губернатора Тюменской области, руководитель регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев.

По его словам покупателям предлагается разнообразное жилье - от эконом до люкс-класса, расположенное в деловом центре или у лесов, в многоэтажных домах или зданиях не выше сосен.

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# строительство жилья

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