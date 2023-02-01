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В Тюменской области стартовал прием заявок на субсидии по развитию картофелеводства и овощеводства

Экономика, 15:13 28 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на субсидии по развитию картофелеводства и овощеводства стартовал в Тюменской области. На господдержку могут рассчитывать производители элитных семян и агропредприятия, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

В рамках поддержки элитного семеноводства предприятия смогут получить субсидии на компенсацию затрат по приобретению элитных или оригинальных семян картофеля и овощных культур, включая гибриды. Учитываются расходы, понесенные в текущем финансовом году. Ставка на картофель — 10 тыс. рублей, на овощи — 30 % затрат.

А сельхозтоваропроизводители смогут компенсировать расходы на проведение агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почвы, занятой овощными культурами открытого грунта. Субсидируются расходы на ГСМ, запасные части и расходные материалы для сельхозтехники и оборудования, средства защиты растений, минеральные удобрения, оплату труда работников. Ставка на 1 га посевной площади -19 тыс. 540 рублей, по картофелеводству – 10 тыс. 150 рублей.

Прием заявок продлится до 10 марта.

Ранее стало известно, что на господдержку российских производителей картофеля и овощей в 2023 году будет направлено 5 млрд рублей.

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# АПК , господдержка

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