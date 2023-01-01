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Пять миллиардов рублей господдержки получат российские производители картофеля и овощей

Экономика, 10:24 11 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять миллиардов рублей господдержки получат российские производители картофеля и овощей в 2023 г. В январе стартовал федеральный проект, главная цель которого простимулировать развитие производства сельхозкультур для открытого и закрытого грунтов, а также элитного семеноводства, сообщает Минсельхоз.

Субсидиями смогут воспользоваться аграрии из 76 регионов, том числе в 32 субъектах - личные подсобные хозяйства. Господдержка предусматривает возмещение и авансирование части затрат на 1 тонну произведенных овощей, картофеля и семян. Для малых хозяйств средства выделяются на проведение агротехнических работ и повышение плодородия, качества почвы. В то же время для фермеров сохранится и погектарная поддержка на товарное производство.

Комплекс мер позволит к 2025 году нарастить объем производства картофеля до 7,5 млн т, овощей открытого грунта – до 5,9 млн т.

Обращаться за поддержкой картофелеводы и овощеводы могут уже в январе, уточнили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Напомним, объем финансирования региональной госпрограммы развития агропромышленного комплекса на 2023 год в Тюменской области составит около 4 млрд рублей, в том числе 580 млн рублей — из федерального бюджета.

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# АПК , господдержка , картофель , овощи , семена

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