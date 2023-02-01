Шесть насосных станций в Тюменском районе переводят в автоматический режим работы

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Шесть насосных станций в Тюменском районе будут переведены на централизованное управление в 2023 году, сообщает Росводоканал Тюмень. Это предполагает перевод станций на работу в автоматическом режиме с возможностью управления оборудованием в удаленном режиме.

Самые отдаленные станции находятся почти в 100 км от диспетчерской службы. На своем рабочем месте диспетчер может включить или выключить насосное или другое оборудование, а в случае необходимости оперативно направить дежурную бригаду.

Диспетчеризация – это заключительный этап работы по включению канализационных насосных станций Тюменского района в систему ситуационного центра тюменского водоканала.

На первом этапе на станциях модернизировали насосное оборудование и установили автоматику. Сейчас большинство станций работают по заданном программе без участия человека. Ситуационный центр переводится на отечественное программное обеспечение.

До конца 2023 на централизованное управление будут переведены насосные станции водоотведения в поселках Боровский, Каскара, Московский, Богандинский, Винзили и в д. Патрушева. Кроме того, будут заменены павильоны двух станций в Московском и в Патрушева.