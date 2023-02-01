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На 14,2 % снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области

Общество, 13:31 28 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 14,2% снизилась заболеваемость населения ОРВИ и гриппом в Тюменской области с 20 по 26 февраля. Этот показатель ниже эпидемического порога на 31,26 %, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Снижение заболеваемости отмечают среди детей всех возрастов.

По данным мониторинга за указанный период в субъекте регистрировали заболеваемость населения ОРВИ вызванную вирусом гриппа В, а также вирусами не гриппозного характера. Добавим, что заболеваемость COVID-19 снизилась на 5 %.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

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# COVID-19 , грипп , ОРВИ

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