На 14,2 % снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 14,2% снизилась заболеваемость населения ОРВИ и гриппом в Тюменской области с 20 по 26 февраля. Этот показатель ниже эпидемического порога на 31,26 %, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Снижение заболеваемости отмечают среди детей всех возрастов.

По данным мониторинга за указанный период в субъекте регистрировали заболеваемость населения ОРВИ вызванную вирусом гриппа В, а также вирусами не гриппозного характера. Добавим, что заболеваемость COVID-19 снизилась на 5 %.

Ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора.