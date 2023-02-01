Тюменский детский IT-центр планирует открыть пять филиалов и продать франшизу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детский IT-центр Pixel в Тюмени работает второй год. За это время предприниматели – супруги Кедровских - успели выиграть грант на приобретение оборудования, открыли два филиала. В планах организовать работу еще пяти филиалов и продать франшизу, первый покупатель уже есть.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель центра Константин Кедровских.

"Я - клиент своего продукта, это мое хобби, горю этим с детства. Инженер-конструктор по образованию, работал на производстве. Инженерная составляющая – важная. Школа социального предпринимательства дала возможность поучаствовать в грантовом конкурсе. Выиграли около 500 тысяч рублей, купили оборудование", - рассказал он.

120 детей обучаются программированию, 3Д-моделированию, 3Д-печати и робототехнике. Семь педагогов-самозанятых ведут занятия в центре. Обучаются в основном школьники с 1 по 11 классы, но есть и дошколята.

"Самое сложное – угнаться за современными трендами, в IT все очень часто меняется. Мы как дополнительное образование помогаем школьникам развиваться в этом. Большая часть преподавателей готовят выпускников к поступлению в университеты, пишут коды по информатике", - отметил Константин.

Семейная пара Кедровских в 2022 г. обучалась в региональном центре "Мой бизнес" по программе "Социальное проектирование и подготовка проектов к конкурсу грантов". Предприятие состоит в реестре социальных предпринимателей Тюменской области.

О преимуществах данного статуса Константин рассказал представителям НКО Тюменской области во время тура 27 февраля.

Анжела Лебедева