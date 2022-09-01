Тюменский IT-центр Pixel приобрел 3D-принтеры и ноутбуки на грант в 500 тысяч рублей

| Фото: https://vk.com/pixeltmn | Фото: https://vk.com/pixeltmn

3D-принтеры, ноутбуки, телевизор для презентаций приобрел на грант в 500 тысяч рублей руководитель тюменского IT-центра Pixel Константин Кедровских.

Как рассказал предприниматель корреспонденту ИА "Тюменская линия", в центре занимаются около 80 детей с 7 до 16 лет программированием, робототехникой, 3D моделированием, английским языком и математикой.

"До этого мы с супругой покупали франшизу школы программирования, накопили профессиональный опыт и в январе 2021 года решили открыть центр под своим брендом. В 2021 году у нас занимались более 100 ребят. Бизнес у нас сезонный, с сентября по май, поэтому пока набор ведется полным ходом. Надеюсь, что в этом году ребят будет больше", - добавил он.

Грант для социальных предпринимателей от департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Константин Кедровских выиграл в 2022 году. "Всего было 70 участников, но победителями стали только десять предпринимателей. Очень приятно получить такую поддержку безвозмездно. Это открыло нам много новых возможностей", - отметил он.

Начинающим предпринимателям Константин Кедровских пожелал учиться у опытных бизнесменов.

"Год назад приняли решение закрыться, потому что не получалось, но попробовали поучиться у опытных предпринимателей, у некоторых брали наставничество. Информация, которую мы получили, позволила нам вырасти, создать свой бренд, открыть филиал и уже продавать свои франшизы. Знания – это сила, особенно для новичков", - подытожил он.

Ирина Шемякина