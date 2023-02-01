В Тюмени усилили контроль за вывозом снега и чисткой кровель

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подрядчики усилят уборку территорий рядом с социальными объектами, графики скорректированы. Акцент также сделан на очистке снега с крыш многоквартирных домов.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих соцсетях по итогам утреннего селектора с управляющими компаниями.

"В последние дни февраля в Тюмени выпала треть месячной нормы осадков. Погода менялась на глазах: фиксировались как сильный снег, так и ледяной дождь, порывы ветра и резкое повышение температуры наружного воздуха. В такой ситуации проводится оперативный штаб, на котором анализируется текущая ситуация и специалисты координируют очистку дорог, дворов от снега и его одновременный вывоз. Уборка снега осуществляется в несколько смен, в том числе ночью", - говорит Кухарук.

Наибольшее число жалоб от горожан поступает на состояние дорог и тротуаров. Все сигналы и адреса направляются специалистам ЕЦОР и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, принимаются управленческие решения.

Как заметил глава города, сталкиваются жители и с тем, что УК не предоставляют полную информацию по графикам уборки придомовых территорий.

"Управляющим компаниям необходимо своевременно реагировать на запросы жителей. Все сообщения, поступающие от граждан, отражаются на портале "Тюмень – наш дом". Решение вопросов находится на контроле ответственных служб. Важно, чтобы они отрабатывались оперативно, за этим процессом следит служба квартальных", - отметил Руслан Кухарук.