Узнать свой ВИЧ-статус смогут тюменцы в мобильной лаборатории

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД (Тюмень)Тюмени | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД (Тюмень)Тюмени

Мобильная лаборатория, где горожане смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, будет работать в Тюмени в марте.

Как сообщили ИА "Тюменская линия" в областном центре профилактики и борьбы со СПИД, 1 марта тюменцев ждут на парковке ТРЦ "Премьер" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63), 3 марта – у ТЦ "Ватутинский" (Юганский пр., 4, корп. 1), 6 марта – возле ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70), 10 марта – на ул. Тимуровцев, 59в.

13 марта мобильная лаборатория откроется на ул. Газовиков, 23а, 15 марта – на парковке ТРЦ "Солнечный" (ул. Пермякова, 50б), 17 марта – на ТЗБ "Барабинская" (ул. Барабинская, 3), у ТЦ "Галактика" (ул. Казачьи луга, 2).

22 марта проверить свой ВИЧ-статус можно у ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а), 24 марта – на ул. Олимпийской, 10/1, 29 марта – возле ТРЦ "Фаворит" (ул. Валерии Гнаровской, 12).

"В мобильной лаборатории жители Тюмени смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, сдав кровь из пальца и узнать свой результат в течение пяти минут, - отмечают организаторы. – При этом не потребуется никаких документов. Обследование проводится анонимно и бесплатно для всех".

Специалисты центра профилактики и борьбы со СПИД также ответят на вопросы горожан, связанные с этим заболеванием, расскажут о его профилактике.

Время работы мобильной лаборатории - с 12 часов 30 минут до 15 часов 30 минут, а на ул. Тимуровцев, 59в 10 марта - с 9 до 12 часов.