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Тюменка завоевала бронзовую медаль на Кубке России по карате

Спорт, 17:25 28 февраля 2023

пресс-служба департамента спорта Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента спорта Тюменской области

Тюменская спортсменка Полина Горецкая стала бронзовым призером Кубка России по карате, который проходил в Нижнем Новгороде. Вместе с девушкой Тюменскую область представляли еще восемь спортсменов, сообщает пресс-служба департамента спорта Тюменской области.

"Я рассчитывала попасть в финал, но из-за невезения мне не удалось этого сделать. Но третье место тоже хороший показатель, если учесть сильную конкуренцию. Мне удалось посоревноваться с достойными соперниками, поэтому я считаю данные соревнования удачными для себя", - рассказала Полина Горецкая.

Девушка соревновалась в кумите - поединках с соперниками. Ее оппонентами стали представители Северной Осетии, Новосибирской области и Санкт-Петербурга. В полуфинале каратистка со счетом 1:0 уступила сопернице из Орловской области.

Добавим, на татами вышли более 300 сильнейших спортсменов страны, среди которых заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, неоднократные чемпионы России, Европы и международных соревнований.

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# каратэ , кубок России

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