Ежи и лисы преобладают в работах тюменцев на конкурсе рисунков по произведениям Михаила Пришвина

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Более 2 тыс. работ прислали на конкурс рисунков "Природа в произведениях Михаила Пришвина" юные тюменцы.

Они поработали в разных техниках и стилях: акварель, гуашь, карандаш и фломастеры, сообщает пресс-служба администрации города. Ежи фигурируют более чем в 270 темах рисунков, лисы – в 230, утята – свыше 170. Рассказ "Лисичкин хлеб" вдохновил ребят на 180 одноимённых рисунков.

Зарегистрированные пользователи могут проголосовать за понравившийся рисунок на портале "Тюмень - наш дом" до 13 марта. Необходимо нажать под фото рисунка кнопку "Поддержать".