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Ежи и лисы преобладают в работах тюменцев на конкурсе рисунков по произведениям Михаила Пришвина

Общество, 18:31 28 февраля 2023

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Более 2 тыс. работ прислали на конкурс рисунков "Природа в произведениях Михаила Пришвина" юные тюменцы.

Они поработали в разных техниках и стилях: акварель, гуашь, карандаш и фломастеры, сообщает пресс-служба администрации города. Ежи фигурируют более чем в 270 темах рисунков, лисы – в 230, утята – свыше 170. Рассказ "Лисичкин хлеб" вдохновил ребят на 180 одноимённых рисунков.

Зарегистрированные пользователи могут проголосовать за понравившийся рисунок на портале "Тюмень - наш дом" до 13 марта. Необходимо нажать под фото рисунка кнопку "Поддержать".

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# конкурс рисунков , Михаил Пришвин

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