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В Тюмени стартовал прием заявок на получение гранта в сфере креативных индустрий

Экономика, 18:20 28 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на конкурс по предоставлению грантовой поддержки объявило Тюменское агентство развития креативных индустрий. Коммерческие организации, НКО, предприниматели и самозанятые могут выиграть 100 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

"Подъемник - грант для креативных предпринимателей. Мы поддерживаем разные проекты в сфере креативных индустрий. В том числе, компенсируем расходы на следующие затраты: образование, рекламу, выход на маркетплейсы, регистрацию патентов и товарных знаков, экспорт товаров", - рассказали в агентстве.

Подать заявку можно на сайте до 1 мая 2023 г. Итоги станут известны до 20 мая.

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# креативные индустрии

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