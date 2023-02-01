В Уватском районе начали подготовку к фестивалю деревянной скульптуры "Чудотворцы"

| Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

VIII фестиваль деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы" в Уватском районе. Глава муниципалитета Вячеслав Елизаров встретился и обсудил организационные моменты с одним из основателей мероприятия членом Союза художников России Минсалимом Тимергазеевым.

Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале напомнил, что фестиваль проводят раз в два года.

"Крайний раз "Чудотворцы" проходили в 2021 году. 12 лучших мастеров России создали единую скульптурную композицию "Люди Уватского края" из 9 фигур: нефтяника, охотника, рыбака, железнодорожника, биатлониста, шамана, медведя; а также скульптуры, символизирующие материнство и сельское хозяйство. Композиция установлена на смотровой площадке около паромной переправы в правобережном Увате", - сказал Вячеслав Елизаров.

Он подчеркнул, что фестиваль деревянной парковой скульптуры - уникальная традиция района, которая дает возможность мастерам познакомиться, обменяться опытом, а местным жителям понаблюдать за созданием произведений искусства и при желании приобщиться к этому творчеству.