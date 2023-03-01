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Тюменские ученые научились работать с секвенатором

Общество, 11:23 01 марта 2023

Госрыбцентр | Фото: Госрыбцентр

Сотрудники лаборатории диагностики и молекулярно-генетических исследований тюменского филиала Госрыбцентра переняли у ростовских коллег опыт работы с важнейшим оборудованием для генетических исследований.

В центре внимания ученых – секвенатор. С его помощью генетики получают расшифровку ДНК, чтобы использовать результат для дальнейших исследований.

Профессиональными опытом и знаниями с тюменскими учеными рыбохозяйственной науки поделились сотрудники Азово-Черноморского филиала ВНИРО, где исследования в области генетики рыб проводятся уже более двух десятков лет. Обучение проходило шесть дней, за это время специалисты из Западной Сибири изучили последовательность работы с секвенатором, специфику получения результатов и анализа данных.

Как самостоятельное подразделение лаборатория диагностики и молекулярно-генетического анализа сформирована в тюменском филиале ВНИРО в 2022 году. Полноценное вовлечение секвенатора в научную работу позволит расширить область исследований и вывести научно-практическую деятельность на качественно новый уровень. В частности, ученые приступают к изучению генофонда рыб и паспортизации собственных ремонтно-маточных стад осетровых видов рыб, сообщает тюменский филиал ВНИРО.

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# Госрыбцентр , рыбоводство , ученые

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