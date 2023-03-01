Более 20 студентов ТюмГУ стали стипендиатами фонда Потанина

| Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

21 студент Тюменского госуниверситета вошел в число победителей стипендиального конкурса фонда Владимира Потанина. До окончания обучения в магистратуре они будут получать ежемесячную именную стипендию в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба вуза.

В 2022-2023 учебном году интерес к конкурсу проявили более 6,4 тысяч человек. По результатам экспертизы во втором этапе приняли участие 2 тыс. магистрантов. Победителями стали представители 71 вуза страны.

Для некоторых из стипендиатов – это первая магистратура, для других – возможность получить новые профессиональные навыки, отмечают организаторы конкурса. Многие победители успешно совмещают учебу с общественной деятельностью: работают с уязвимыми группами населения, помогают животным, развивают и популяризируют спортивное и музейное волонтерство.