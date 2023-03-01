Курсанты ТВВИКУ присоединились к акции "Быть здоровым - это модно"

| Фото: пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Участие во всероссийской акции "Быть здоровым — это модно" приняли курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного училища, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Отметим, что в акции задействовали свыше 120 человек из 16 регионов России, среди них не только будущие инженеры, но и представители других военных вузов, профессиональные спортсмены и любители закаливания.

Связь между спортсменами организовали при помощи телемоста, что позволило совершить обливание ледяной водой в одно время, вне зависимости от места нахождения.

Также в рамках спортивного мероприятия провели командные игры: волейбол и регби на снегу, катание на лыжах. Победителей наградили грамотами и памятными подарками.