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Курсанты ТВВИКУ присоединились к акции "Быть здоровым - это модно"

Общество, 16:10 01 марта 2023

пресс-служба Центрального военного округа | Фото: пресс-служба Центрального военного округа

Участие во всероссийской акции "Быть здоровым — это модно" приняли курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного училища, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Отметим, что в акции задействовали свыше 120 человек из 16 регионов России, среди них не только будущие инженеры, но и представители других военных вузов, профессиональные спортсмены и любители закаливания.

Связь между спортсменами организовали при помощи телемоста, что позволило совершить обливание ледяной водой в одно время, вне зависимости от места нахождения.

Также в рамках спортивного мероприятия провели командные игры: волейбол и регби на снегу, катание на лыжах. Победителей наградили грамотами и памятными подарками.

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# ТВВИКУ

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