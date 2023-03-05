Бесплатный турнир по го "Вечерние звезды" проведут в Тюмени

| Фото: группа "Линия жизни" во ВКонтакте | Фото: группа "Линия жизни" во ВКонтакте

Бесплатный турнир по го "Вечерние звезды", приуроченный к началу весны, проведут в Тюменском госуниверситете (ул. Перекопская, 15а) в 111 аудитории 19 марта. Соревнования начнутся в 10 часов.

Правила простые: играют два игрока, один - черными камнями, другой - белыми. Цель — огородить на доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

"Ограничений по возрасту нет. По сути мы проводим два турнира: на доске 19х19 для опытных игроков и на доске 13х13 для начинающих. На второй могут играть только те, кто еще не участвовал в наших турнирах. Главное условие — знать правила и уметь самостоятельно завершить партию, то есть посчитать очки в конце", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Тюменского областного отделения Российской Федерации го Антон Рочев.

Для тех, кто еще ни разу не садился за доску, проведут два мастер-класса в "Точке кипения" 5 и 11 марта. Первое мероприятие посвятят истории и правилам игры, а также можно будет сыграть партии под руководством наставников. Проведут встречу преподаватели го-клубов "Линия жизни" и ТюмГУ: Дмитрий Сидоренко, Лариса Алексеева и Антон Рочев.

"Для го требуется, пожалуй, только терпение и желание научиться. Некоторые думают, что нужно иметь математический склад ума или быть каким-то гением, но это не так. Научиться играть может любой, кто этого захочет", - отметил председатель Тюменского областного отделения Российской федерации.

Также он отметил, что популярность интеллектуальной игры в Тюмени уступает шахматам, хотя в мире количество игроков в го и шахматистов примерно одинаковое. "Мы работаем над популяризацией, проводя мастер-классы несколько раз в год. На еженедельные бесплатные встречи в клуб по субботам приходит 10-20 человек, но это уже обычно не новички", - добавил Антон Рочев.

По его данным, всего в Тюмени в го играют более 200 человек.

Зарегистрироваться на турнир и мастер-классы можно в группе "Линия жизни" во ВКонтакте. Победителей состязаний наградят медалями и призами.

Виктория Макарова