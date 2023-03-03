В Южном микрорайоне Тобольска собирают анкеты с предложениями по благоустройству

| Фото: аккаунт Олега Федоровского во ВКонтакте, https://vk.com/id638570355 | Фото: аккаунт Олега Федоровского во ВКонтакте, https://vk.com/id638570355

Ящики для сбора анкет с предложениями от жителей по благоустройству сквера установили в Южном мкрн Тобольска. Об этом сообщил руководитель муниципального предприятия "Дорожно-эксплуатационный участок" Олег Федоровский.

Всего ящики разместили по шести адресам: Почта России (мкрн Южный, 1), школа № 14 (мкрн Южный, 5), детский сад (мкрн Южный, 4), магазин "Лада" (мкрн Южный, 1), магазин "Караван" (ул. 1-ая Луговая, 72), магазин "Союз" (ул. Ленина, 173).

Все неравнодушные жители района могут заполнить анкеты и оставить свои пожелания.

Ранее прошла встреча с жителями мкрн Южный, на которой глава Тобольска Максим Афанасьев поручил инициативной группе начать работу по вопросу благоустройства сквера в микрорайоне.