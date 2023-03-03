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Тюменские подростки проверят свои знания во всероссийской исторической игре "1 418"

Общество, 08:27 03 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьников и студентов колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 18 лет приглашают поучаствовать во Всероссийской исторической онлайн-игре "1 418". Она пройдет 5 апреля на сайте игра-1418.рф. Начало в 13 часов по местному времени.

Принять участие в игре можно только в составе команды от 3 до 10 человек, включая капитана. Необходима предварительная регистрация во вкладке "Записаться на игру". Количество команд от одной организации не ограничено, сообщили организаторы.

"Во время игры достаточно иметь стабильный доступ в Интернет, устройство для ввода ответов команды. Необходимо также создать общий чат на любой удобной платформе или очно собраться командой. Далее нужно нажать на кнопку "Присоединиться к игре" и следовать указаниям ведущего", - рассказали организаторы.

Задания основаны на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам предложат задания, связанные с историей округа, в котором они проживают. Они не только проверят свои знания истории, но и узнают много нового и полезного.

Три самых быстрых и сообразительных команды из каждого федерального округа получат призы от Волонтеров Победы.

Любовь Голышева

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# Великая Отечественная война , подростки , студенты , школьники

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