Тюменские подростки проверят свои знания во всероссийской исторической игре "1 418"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьников и студентов колледжей и техникумов в возрасте от 14 до 18 лет приглашают поучаствовать во Всероссийской исторической онлайн-игре "1 418". Она пройдет 5 апреля на сайте игра-1418.рф. Начало в 13 часов по местному времени.

Принять участие в игре можно только в составе команды от 3 до 10 человек, включая капитана. Необходима предварительная регистрация во вкладке "Записаться на игру". Количество команд от одной организации не ограничено, сообщили организаторы.

"Во время игры достаточно иметь стабильный доступ в Интернет, устройство для ввода ответов команды. Необходимо также создать общий чат на любой удобной платформе или очно собраться командой. Далее нужно нажать на кнопку "Присоединиться к игре" и следовать указаниям ведущего", - рассказали организаторы.

Задания основаны на реальных исторических фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах времен Великой Отечественной войны. Помимо общих вопросов, посвященных ключевым событиям 1941-1945 годов, участникам предложат задания, связанные с историей округа, в котором они проживают. Они не только проверят свои знания истории, но и узнают много нового и полезного.

Три самых быстрых и сообразительных команды из каждого федерального округа получат призы от Волонтеров Победы.

Любовь Голышева