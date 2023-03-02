Выставка члена Союза художников России Максима Родионова "Миражи" открылась в тюменском музее

Выставка работ современного художника, члена Союза художников России Максима Родионова "Миражи" открылась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Экспозиция будет доступна для зрителей до 18 июня, в том числе по программе "Пушкинская карта", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

"Миражи" – это не просто творчество художника, это своеобразный путь с закрытыми глазами. В работах много вопросов, на которые каждый зритель может найти свой ответ. В каждой истории есть свой символизм, наслоения из реального и подсознательного и немало личного. Путешествуя по выставочному проекту, зритель испытывает коктейль эмоций.

Мастер работает в различных техниках. Большое влияние на его творчество оказали художники русского авангарда. На выставке представлено более 20 работ, написанных маслом на холсте. Смелость, дерзость, сила любви – это основные темы творчества художника.

Посетители выставки смогут погрузиться в творчество популярного современного живописца и увидеть работы с цепляющими названиями, например: "Мираж", "Деревенщина", "Ведьма", "Необратимость", "Африканка", "Ветрянка" – и даже эскизы татуировок.

Отметим, работы Максима Родионова находятся в частных коллекциях, в собраниях музеев и галерей России, Румынии, Франции, Польши и Италии.