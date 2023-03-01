Пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино увеличился почти на 20 % по итогам февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

156 тыс. 655 пассажиров прошли через аэропорт Рощино в Тюмени за февраль. Прирост 19,5 % относительно аналогичного периода 2022 года.

Внутренними воздушными линиями воспользовались 147 тыс. 102 пассажира, прирост - 20,4 %. Международными – 8 тыс. 968 человек, увеличение количества туристов относительно предыдущего года на 9,8 %, сообщает аэропорт. Общий пассажиропоток с начала 2023 года составил 324 тыс. 87 пассажиров. Это на 11 % больше, чем в 2022 году.

Лидерами по приросту пассажиропотока на российских направлениях стали Санкт-Петербург, Москва, Омск, Екатеринбург.

Из аэропорта Рощино выполняется 43 внутренних и 17 международных направлений. С начала 2023 года открыто шесть новых направлений: Барнаул, Новокузнецк, Челябинск, Утапао, Коломбо.

С 30 марта авиакомпания Red Wings приступит к выполнению рейсов Тюмень-Стамбул.