Тюменский проект "Времена года" вошел в топ лучших идей на всероссийском конгрессе рестораторов

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Проект "Времена года" Тюменского концертно-театрального объединения и ресторана "МаксиМ" вошел в топ лучших идей и решений 2023 года на V Всероссийском конгрессе рестораторов в Москве. Сертификат о включении идеи организации творческих вечеров в ресторане получили ресторатор Лариса Невидайло и гендиректор ТКТО Вероника Кирюшина.

"Впервые в Тюмени, 4 декабря 2022 года, в загородном клубе "Камнево" состоялся уникальный вечер, в котором объединились два вида искусства - музыка и гастрономия. Звучала музыка Антонио Вивальди в исполнении оркестра "Камерата Сибири" под управлением Фаузии Тажиной. Шеф-повара делились секретами приготовления специальных блюд, которые создавались прямо на глазах у гостей вечера. С гордостью могу сказать, что наша коллаборация произвела на участников конгресса большой эффект", - написала Кирюшина на своей странице во ВКонтакте.

с личной страницы Вероники Кирюшиной во ВКонтакте с личной страницы Вероники Кирюшиной во ВКонтакте

Команда проекта "Времена года" постаралась создать тонкий синтез искусства, эстетики и гастрономии, чтобы этот вечер стал поистине особенным и неповторимым.

В ТКТО планируют продолжить проводить подобные вечера, задействовать в них не только рестораны.