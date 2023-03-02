Тюменские ветераны с начала специальной военной операции собрали более 22 тонн помощи

председатель первичной организации ГРОВД Заводоуковского районного совета ветеранов Николай Назаренко в Белгороде | Фото: Совета ветеранов Тюменской области председатель первичной организации ГРОВД Заводоуковского районного совета ветеранов Николай Назаренко в Белгороде | Фото: Совета ветеранов Тюменской области

Более 22 тонн гуманитарной помощи на сумму более 15 млн рублей собрали с начала специальной военной операции районные, окружные и городские советы ветеранов войны и труда Тюменской области.

2022 год, по словам председателя Тюменского областного Совета ветеранов Степана Киричука, принципиально изменил направления работы общественной организации.

"В предыдущие годы мы привыкли больше проводить спартакиады и развлекательные мероприятия, что вполне оправдано в мирное время, - отметил он, комментируя результаты заседания президиума Совета ветеранов. - Многое изменил 2022 год – это год возмужания ветеранских организаций. Год мы собирали гуманитарную помощь, вязали носки, открыли социальные гостиные. Очень оказались востребованными "Бабушки на час". Особенно на селе. Они пришли на помощь семьям, в которых отцы оказались мобилизованными. Этот год сделал нас, опытных седых людей еще сильнее и сплоченнее".

Активно работали все ветеранские организации. Благотворительная акция "Подари тепло солдату" прошла в Тобольске. В ходе этой акции, по словам председателя Тобольского совета ветеранов Владимира Габурся, было собрано более 12 млн рублей.

"Деньги поступают от простых людей, каждый несет посильные средства, кто 100 рублей, кто 500. Организации тоже не остаются в стороне, - сообщил он. - Один из тюменских предпринимателей недавно пожертвовал 1,5 млн рублей. Совет смотрит за просьбами и жизнью каждой семьи мобилизованного солдата и за судьбами самих солдат, которые находятся в зоне специальной военной операции".

Председатель первичной организации ГРОВД Заводоуковского районного совета ветеранов Николай Назаренко сам сопровождал гуманитарный груз из Заводоуковска в Белгородский военный госпиталь, где находятся раненые в боях на СВО. Он встретился с председателем Белгородского областного совета ветеранов Натальей Звягинцевой, председателем областного совета ветеранов МВД Владимиром Удотовым и депутатом Белгородской городской думы Анатолием Буриком.

Назаренко рассказал о работе районного совета ветеранов, белгородцы - о своих делах. Заботы у ветеранов, как и у всей страны одинаковые – помочь нашим ребятам одолеть врага, помочь морально и материально.

Большую работу тюменские ветераны ведут по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 1 марта в селе Казанское, в честь Дня памяти псковских десантников, погибших во 2-ю Чеченскую войну состоялся митинг, с присутствием ветеранов боевых действий, членов организации "Боевое братство", учащихся казанской школы. 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тыс. членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно. Имена псковских героев увековечены в мемориалах, книгах, фильмах и названиях улиц городов по всей России.

Спецпредставитель губернатора по вопросам специальной военной операции Николай Савченко рассказал членам президиума Областного совета ветеранов об основных потребностях наших подразделений, которые находятся на фронтах СВО. "Конечно, не все проблемы могут решить общественные организации, но на плечи ветеранов ложится большой пласт забот по оснащению наших военнослужащих, поддержке семей мобилизованных, взаимодействию с теми, кто уже вернулся с СВО, и нуждается в помощи и адаптации".

Николай Савченко также сообщил, что в рамках акции "100 миллионов для Победы" собрано уже 45 млн рублей. "На эти деньги приобретены сложные технологические средства, оборудование, приборы ночного видения", - сказал он.

Борис Олейник