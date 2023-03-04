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Молодожены Тюменского района смогут зарегистрировать брак на Красную горку

Общество, 17:02 04 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарегистрировать брак на Красную горку смогут молодожены Тюменского района. Хоровод и свадебные обряды проведут для новобрачных во Дворце культуры "Родник" п. Московский, сообщает администрация района.

Красная горка уже много веков является популярным временем при выборе дня свадьбы. Праздник отмечается в первое воскресенье после Пасхи - 23 апреля. По народным приметам, в этот день создаются самые крепкие семьи.

Отметим, что в прошлом году в Тюменской области в эту дату зарегистрировали брак более 130 пар.

Зарегистрировать брак можно в управлении загс Тюменского района. Заявление подается через Госуслуги или лично по адресу г. Тюмень, ул. Кирова, 16, тел. 45-26-08.

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# Красная горка , регистрация брака , Тюменский район

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