Молодожены Тюменского района смогут зарегистрировать брак на Красную горку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарегистрировать брак на Красную горку смогут молодожены Тюменского района. Хоровод и свадебные обряды проведут для новобрачных во Дворце культуры "Родник" п. Московский, сообщает администрация района.

Красная горка уже много веков является популярным временем при выборе дня свадьбы. Праздник отмечается в первое воскресенье после Пасхи - 23 апреля. По народным приметам, в этот день создаются самые крепкие семьи.

Отметим, что в прошлом году в Тюменской области в эту дату зарегистрировали брак более 130 пар.

Зарегистрировать брак можно в управлении загс Тюменского района. Заявление подается через Госуслуги или лично по адресу г. Тюмень, ул. Кирова, 16, тел. 45-26-08.