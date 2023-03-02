В Тюмени выпало рекордное суточное количество осадков за 95 лет

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатель за сутки 22 февраля превысил суточный максимум, который держался с 1928 года.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тюмени 22 февраля выпало 6,6 мм осадков.

"Перекрыт суточный максимум по осадкам, который с 1928 года составлял 5,0 мм, - отмечено в сообщении. - Осадки отмечались в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Местами отмечался гололед, отложение мокрого снега. Ветер усиливался до 10-14 м/с".

В целом февраль на территории деятельности "Обь-Иртышского УГМС" был ветреным и снежным. Однако, по данным метеорологов, все в пределах нормы, и опасных явлений не наблюдалось.