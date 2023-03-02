Новая амбулатория в Тюменском районе приняла 900 человек

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 900 человек посетили новую современную врачебную амбулаторию в с. Борки Тюменского района с начала ее открытия. Сельские медики могут использовать цифровую систему передачи данных, а пациентам доступны телемедицинские консультации специалистов ведущих медицинских учреждений региона, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Строительство нового здания началось в июне 2022 года в рамках региональной программы "Модернизации первичного звена здравоохранения". Завершили работы в конце декабря.

Амбулатория обслуживает четыре населенных пункта Тюменского района, более 4 тыс. человек, в том числе около 1 тыс. детей.

Напомним, в рамках национального проекта "Здравоохранение" и реализуемой в Тюменском регионе программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", с января 2021 года поступает новое современное оборудование, возводятся и оснащаются фельдшерско-акушерские пункты, ремонтируются поликлиники, врачебные амбулатории.