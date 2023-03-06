Девять встреч пройдут в тюменском родительском клубе "Мама, папа и я" до конца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять встреч пройдут в родительском клубе "Мама, папа и я" в Тюмени до конца 2023 года.

Клуб работает с родителями и детьми дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста. На занятиях проходят лекции, консультации ведущих специалистов Тюмени, встречи с детскими врачами, тренинги, мастер-классы.

Как сообщили в Централизованной городской библиотечной системе, на последней встрече для тюменцев организовали встречу с практическим психологом, педагогом-психологом Людмилой Вапнярчук. Психолог обсудила с родителям рекомендации по воспитанию детей без криков.

Семейные встречи проходят раз в месяц в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48). Ближайшее событие пройдет 11 марта. Это литературное занятие "Развитие речи с элементами сказкотерапии". Возрастное ограничение: 12+.

С планом встреч можно ознакомиться по ссылке.