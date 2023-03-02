Юные инженеры Тюмени создают дроны и велосипедные рамы из карбона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дроны и велосипедные рамы из карбона создают ученики Школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета. Композитный материал из нитей углеродного волокна производят в карбоновой лаборатории, где и выпускают потом детали для своих разработок.

"В нашей лаборатории ребята изготавливают детали из композитных материалов. К примеру, карбоновая рама для велосипеда ничем не уступает аналогу из стали или алюминия, но весит всего 800 грамм. Легкая и прочная. Другой пример, электрический мотоцикл. Также в своем составе имеет детали из карбона. Делали его ребята восьмых 11 классов полностью на наших производственных мощностях", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" преподаватель ШИР Илья Калинкин.

В лабораториях школы, а их пять, самое современное оборудование и станки с числовым программным управлением для лазерной обработки и работы по металлу, дереву. Старшеклассники изготавливают прототипы изделий, которые сами и разрабатывают на занятиях. Одно из самых популярных техразрабток – квадрокоптеры.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Небольшие модели создают ребята с пятых-седьмых классов. Ученики подготовили набор для самостоятельной сборки дрона. В нем - инструкция, детали, аппаратура управления, протокол связи. Карбоновые пластины были изготовлены также в нашей лаборатории", - представил конструктор Илья Калинкин.

Еще одна разработка юных инженеров – принтер для настенной печати. Ученики пояснили, что он снабжен печатающей головкой с тремя базовыми цветами, которые при нанесении изображения на стену смешиваются. Так получаются необходимые для рисунка цвета. Принтер наносит изображение высотой до двух метров, а по ширине печать не ограничено размерами. Принтер передвижной, чтобы добиться точности рисунка инженеры продумали панели, которые нивелируют неровность пола. Преимущество перед ближайшим аналогом – термопленкой – передача фактуры стены и долговечность.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Этот проект, как и другие с коммерческим потенциалом. По завершению разработку представят экспертам – представителям компаний.

"Мы готовим ребят для грантовой защиты, чтобы они в дальнейшем могли привлекать инвестиции в свой проект. А кроме того, это обеспечивает производственную загрузку наших лабораторий от 80 процентов и выше", - уточнил преподаватель Школы инженерного резерва ТИУ Виктор Самсонов.

Напомним, открытие обновленной Школы инженерного резерва ТИУ состоялось в Тюмени 2 февраля. Капитальный ремонт и оснащение аудиторий провели при поддержке "Газпрома". Заниматься инженерно-техническими науками теперь смогут две тысячи тюменских школьников с первого по 11 классы. В сентябре 2023 г. здесь будут открыты два класса Яндекса.

Оксана Корнеенкова