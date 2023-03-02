В Школе инженерного резерва Тюменской области откроют два класса Яндекса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Два класса Яндекса откроют в Школе инженерного резерва Тюменского индустриального университета в 2023 г. Обучаться программированию в них смогут 24 тюменских школьника. Причем изучение предметной и практической областей будет бесплатным.

Об этом рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Школы инженерного резерва Дмитрий Русских на открытии заведения после капитального ремонта.

"В целом обновленная база позволят организовать учебу для двух тысяч учеников в неделю. Сейчас - 400 учеников. При этом не все направления платные. Бесплатно изучать инженерные науки могут участники еще двух программ. По программированию – это совместный проект с Московским физико-техническим институтом "Код будущего". Также индустриальные классы, где идет профильное обучение учеников 10 и 11 классов тюменских школ", - пояснил руководитель.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что школьники не только изучают основы инженерно-технических направлений, но и разрабатывают мини-стартапы. Причем просчитывают все этапы, вплоть до окупаемости.

"Все наши ученики в течение года разрабатывают проекты. Потом они их защищают перед жюри, в которое входят партнерские предприятия. Ключевая задача – продать продукт. Одним из таких примеров является комплексная система обучения электронной пайке Samson. В прошлом году конструктор был создан, а сейчас выводится на рынок – будет представлен на крупных российских маркетплейсах", - уточнил Дмитрий Русских.

Еще одна разработка юных программистов - бот в Telegram, который сообщает погоду, гороскоп, новости, удобный маршрут до работы и другую информацию, полезную жителю Тюмени. Продукт будет доработан в течение месяца и его представят потенциальным пользователям.

Отметим, что капитальный ремонт двух этажей школы, расположенной в одном из корпусов ТИУ на ул. Орджоникидзе, был проведен в рамках взаимодействия с ПАО "Газпром". В результате у школьников появились оснащенные современным оборудованием и мебелью лаборатории, лекционные аудитории, компьютерные классы, зоны отдыха и административные помещения.

Оксана Корнеенкова