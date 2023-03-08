Рукоделие жён и матерей мобилизованных представят на выставке в Голышманово

| Фото: РДК "Юность" Голышманово ВКонтакте | Фото: РДК "Юность" Голышманово ВКонтакте

Ночь гражданских инициатив в Голышманово начнется с выставки изделий, сделанных руками жён и матерей мобилизованных жителей Голышмановского городского округа. Она стартует в 15 часов 10 марта.

"Так надеемся немного отвлечь женщин и поддержать их", - рассказала руководитель фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова.

Событие в таком формате проводится во второй раз, добавила она. И посвящено благотворительности во всех ее видах.

"Я расскажу, что такое благотворительность, как мы ее развиваем, понимаем. Какие составляющие благотворительности. Что делается самостоятельно, что при содействии бизнес-партнеров, как развивается корпоративное добровольчество", - пояснила директор "Нашего времени".

Также в рамках проекта "Нет ничего важнее проектов и цветов" для участников проведут мастер-классы по изготовлению цветов всевозможных форм из различных материалов. Это сделают волонтеры центра общественного развития: учителя и ребята школы № 4.

Кроме того, на вечере запустят благотворительную лотерею. Все вырученные средства пойдут на поддержку бойцов СВО.

Ольга Бадрызлова рассказала, что ключевым событием вечера станет защита 42 социальных проектов на получение муниципального гранта. Оценивать заявки будет не только экспертный совет, но и жюри из руководителей организаций, далеких от социальной сферы. Они же выступят в качестве фокус-группы, которая покажет, какие проекты интересны представителям различных структур и бизнес-сообщества.

Победителей конкурса объявят 20 марта. Те предложения, которые не войдут в их число, не останутся без внимания. Фонд "Наше время" поможет активистам привлечь для реализации задуманного другие ресурсы: сельские администрации или предпринимателей.

Заочный тур показал, что все проекты заслуживают внимания. Из рассматриваемых Ольге Бадрызловой запомнились несколько. К примеру, женщина-парикмахер, которая уже на пенсии, решила делиться своим мастерством с жителями сельских поселений. Она будет ездить по территориям на своем автомобиле, и проводить мастер-классы для ровесниц, которые хотят освоить парикмахерское искусство, научиться ухаживать за бровями и ногтями. Через семь месяцев обучения мастер проведет конкурс среди учениц.

Также она отметила проект "Мальчиш-кибальчиш", который запустят в детских садах Голышмановского района бывшие пограничники, которые и вышли с такой инициативой. Сначала ребята с наставниками будут изучать сказку Аркадия Гайдара, затем рисовать ее героев и события, а после – участвовать в организованных соревнованиях в сквере пограничников. Кроме того, посетят музей пограничников и возложат цветы к мемориалу.

Завершится Ночь гражданских инициатив созданием мотивационного панно из авторских тарелочек, на которых участники напишут свои девизы, разрисуют их и создадут из них единую композицию.

Добавим, что 20 марта на награждении участникам представят карту округа под девизом: "Голышмановский городской округ – одна команда, сотни проектов, тысячи счастливых людей". Ее из пуговиц авторов конкурсных работ создадут голышмановские мастерицы.

Инна Кондрашкина