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Медали к юбилею свадьбы вручили двум семьям в Заводоуковске

Общество, 17:17 02 марта 2023

администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

Благодарственные письма губернатора Тюменской области Александра Моора и медали к юбилею свадьбы вручили двум семьям в Заводоуковске.

55-летний юбилей со дня свадьбы отметила семья Скаредновых, семья Егоровых — 50-летие брака, сообщает администрация Заводоуковского округа. В связи с этим пары получили единовременные выплаты.

администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

Напомним, глава региона в марте 2022 года подписал постановление о выделении средств супружеским парам к юбилейным датам, начиная с 50 лет совместной жизни.

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# Заводоуковск , семьи , юбилей

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