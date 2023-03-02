Медали к юбилею свадьбы вручили двум семьям в Заводоуковске

| Фото: администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

Благодарственные письма губернатора Тюменской области Александра Моора и медали к юбилею свадьбы вручили двум семьям в Заводоуковске.

55-летний юбилей со дня свадьбы отметила семья Скаредновых, семья Егоровых — 50-летие брака, сообщает администрация Заводоуковского округа. В связи с этим пары получили единовременные выплаты.

| Фото: администрация Заводоуковского округа | Фото: администрация Заводоуковского округа

Напомним, глава региона в марте 2022 года подписал постановление о выделении средств супружеским парам к юбилейным датам, начиная с 50 лет совместной жизни.