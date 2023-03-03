Цветы весны: в тюменском Доме художников работает новая выставка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Цветы весны" открыли в Доме художников (Холодильная, 124) 2 марта. 34 автора представили более 70 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

По информации организаторов, образ женщины и в искусстве, и в жизни всегда ассоциируется с природой, особенно с цветами. Неслучайно многие женские имена происходят от названий цветов.

Выставка объединяет работы опытных и молодых художников.