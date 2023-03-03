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Цветы весны: в тюменском Доме художников работает новая выставка

Общество, 12:04 03 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Цветы весны" открыли в Доме художников (Холодильная, 124) 2 марта. 34 автора представили более 70 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.

По информации организаторов, образ женщины и в искусстве, и в жизни всегда ассоциируется с природой, особенно с цветами. Неслучайно многие женские имена происходят от названий цветов.

Выставка объединяет работы опытных и молодых художников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# весна , художники

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