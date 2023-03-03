Тюменский проект "Амбассадоры Пушкинской карты" будут тиражировать по всей стране

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Проект "Амбассадоры Пушкинской карты" разработан и реализуется сотрудниками Тюменского концертно-театрального объединения. В результате конкурсного отбора 90 студентов и школьников стали амбассадорами. Опыт активного привлечения молодежи в культурную жизнь региона будет тиражирован по всей стране.

Об этом рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер на посвящении в амбассадоры в Арт-кафе Тюменского драмтеатра 2 марта.

"Есть потребность привлечь нашу молодежь слушать классическую музыку, посещать выставочные пространства. Поэтому мы и создали проект "Амбассадоры Пушкинской карты", чтобы молодежь, прикоснувшись к какому-то направлению, могли своим ровесникам рассказать, к примеру, о том, что классическую музыку слушать не страшно. Амбассадоры получат возможность беспрепятственного доступа к учреждениям культуры. Для них организуют встречи с активными творческими людьми. Разрабатываем программу в зависимости от их потребностей", - говорит Майер.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области по итогам 2022 года по Пушкинской карте продано билетов на сумму более 118 млн рублей. Всего в регионе насчитывается примерно 80 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Если бы каждый воспользовался Пушкинской картой, сумма проданных билетов составила 400 млн рублей. Так что задел для развития есть, добавила Елена Майер.

Первый шаг для популяризации федерального проекта ТКТО был сделан в 2022 году, заметила гендиректор Вероника Кирюшина: "С МФЦ мы вручали молодым людям, которые приходили за паспортом, обложку, на которой расписано, что такое Пушкинская карта. А по QR-коду можно о ней узнать еще подробней и какие блага может получить молодой человек от ее использования".

О преимуществах, которые дает Пушкинская карта, с начала 2023 года организаторы проекта рассказывали в школах и институтах города. Желающих амбассадорами было хоть отбавляй.

"Мы планировали 50 активных амбассадоров, но когда поехали по школам, институтам и начали рассказывать, как это круто быть частью культурного сообщества, их оказалось около 400. Мы начали прорабатывать критерии оценки – сколько постов они должны выставлять, что они знают о культуре. Сегодня 90 – те, кто прошел отбор. Из них 70 процентов - студенты, остальные – школьники. При этом среди них большинство – это восьмиклассники", - сказала руководитель управления PR, маркетинга, продаж ТКТО Ольга Сенгес.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Юные представители бренда по-разному в свое время использовали Пушкинскую карту. Сегодня их объединяет общая задача – привлечь внимание ровесников к культурным событиям и делиться своими впечатлениями от них.

"Я пользовалась Пушкинской картой на выставках и в кино. Захотела, чтобы со мной ходили мои друзья. Поэтому решила стать амбассадором, чтобы как можно больше людей ходили в театры, музеи, кино", - поделилась восьмиклассница школы № 92 Ева.

Амбассадоры пройдут обучение по развитию личного бренда, за хорошую работу получат поощрение – билеты на концерты, спектакли, выставки.

Анжела Лебедева