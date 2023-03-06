Интерес к точным наукам нужно воспитывать со школьной скамьи, считает эксперт РАНХиГС

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Опыт Тюмени в сфере работы школы инженерного резерва Тюменского индустриального университета способен пробудить интерес школьников к точным наукам, в частности к физике.

Тенденция рекордного сокращения в 2022 году числа выпускников школ, сдававших ЕГЭ по физике в качестве экзамена по выбору, по оценке заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, выглядит очень тревожно.

"Всего 16,8% от общего числа участников в 2022 году выбрало ЕГЭ по физике, - сообщила она на онлайн-площадке "Экспертного клуба России", - тогда как еще пять лет назад, в 2017 году этот показатель был на уровне 23,4%, а сама дисциплина занимала второе место по популярности среди предметов по выбору для сдачи ЕГЭ. В 2022 году физика опустилась на четвертое место".

Для обеспечения технологического суверенитета России очень важна, по словам эксперта, перспективная подготовка инженерных кадров и развитие данного направления начиная со школьного возраста. Ведь именно в школе закладываются теоретические основы и интерес к точным наукам и инженерным профессиям.

В школе инженерного резерва Тюменского индустриального университета получают дополнительное образование школьники с 1 по 11 класс, реализуется 25 инженерно-технических направлений. В настоящий момент обучается более 400 ребят.

В рамках взаимодействия с ПАО "Газпром" сделали капремонт двух этажей школы. Оснастили современным оборудованием и мебелью 2 лабораторий, 2 лекционных аудиторий, 5 компьютерных классов, зон отдыха и административных помещений.