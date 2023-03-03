Эксперт оценила меры Тюменской области по противодействию террористическим угрозам

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Целью террористических атак, по оценке заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, могут стать не только приграничные с Украиной регионы. Поэтому предпринимаемые в Тюменской области меры противодействия террористическим угрозам, являются адекватным ответом в сложившейся ситуации.

"С момента начала специальной военной операции на Украине уровень террористической опасности в регионах России существенно возрос. В дни больших религиозных праздников в храмы, мечети и другие культовые сооружения приходит большое количество верующих, которые могут стать удобной мишенью для террористов, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - С 3 февраля 2023 года в Брянской области введен бессрочный уровень высокой террористической опасности, 2 марта диверсионной группой неонацистов там был совершен теракт".

В Тюменской области в ноябре 2022 года был проведен анализ паспортов безопасности 156 храмов традиционных конфессий. По его результатам правительством Тюменской области из регионального бюджета выделены средства для обеспечения антитеррористической защищенности 52 мечетей и девяти православных храмов.

"Защита людей, посещающих религиозные объекты, от террористической угрозы – общая важная задача для всех органов власти и религиозных организаций", - заявил на совместном заседании региональной антитеррористической комиссии губернатор Александр Моор.