Тюменская школа инженерного резерва, по оценке эксперта, хороший пример для подражания

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Опыт Тюмени по созданию школы инженерного резерва, по мнению старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дарьи Труханович, должен быть распространен в регионах, которые ощущают потребность в развитие технического образования в границах своей территории.

"2022 год окончательно показал, что в любой момент времени наша страна может быть отрезана от важных технологий, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Для предотвращения подобных ситуаций в будущем нужно заранее готовить кадры, которые способны поддерживать уровень развития различных инженерно-технических направлений на высоком уровне. Для этого необходимо заинтересовать молодых людей науками соответствующего направления с ранних лет".

Школа инженерного резерва Тюменского индустриального университета основана в 2016 году. Здесь получают дополнительное образование школьники с 1 по 11 класс, реализуется 25 инженерно-технических направлений. В настоящий момент обучается более 400 ребят.

В рамках взаимодействия с ПАО "Газпром" завершен капремонт двух этажей школы. Оснастили современным оборудованием и мебелью 2 лабораторий, 2 лекционных аудиторий, 5 компьютерных классов, зон отдыха и административных помещений.