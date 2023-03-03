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Тюменская школа инженерного резерва, по оценке эксперта, хороший пример для подражания

Общество, 12:15 03 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области

Опыт Тюмени по созданию школы инженерного резерва, по мнению старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального управления Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Дарьи Труханович, должен быть распространен в регионах, которые ощущают потребность в развитие технического образования в границах своей территории.

"2022 год окончательно показал, что в любой момент времени наша страна может быть отрезана от важных технологий, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Для предотвращения подобных ситуаций в будущем нужно заранее готовить кадры, которые способны поддерживать уровень развития различных инженерно-технических направлений на высоком уровне. Для этого необходимо заинтересовать молодых людей науками соответствующего направления с ранних лет".

Школа инженерного резерва Тюменского индустриального университета основана в 2016 году. Здесь получают дополнительное образование школьники с 1 по 11 класс, реализуется 25 инженерно-технических направлений. В настоящий момент обучается более 400 ребят.

В рамках взаимодействия с ПАО "Газпром" завершен капремонт двух этажей школы. Оснастили современным оборудованием и мебелью 2 лабораторий, 2 лекционных аудиторий, 5 компьютерных классов, зон отдыха и административных помещений.

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# школа инженерного резерва

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12:15 03.03.2023Тюменская школа инженерного резерва, по оценке эксперта, хороший пример для подражания