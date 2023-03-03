Тюменские ковры, изделия из кости, лоскутное шитье представлено на выставке "Ладья" в Москве

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Изделия тюменской ковровой фабрики, косторезной мастерской, урало-сибирской росписи, лоскутного шитья представляют мастера Тюменской области на XXXIII выставке-ярмарке "ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия-2023" в московском ЦВК "Экспоцентр" с 1 по 5 марта.

"Уже есть ценители нашего творчества, которые приходят на выставку целенаправленно, к какому-то мастеру. Так, работы наших косторезов высоко ценят коллекционеры. У мастеров есть шанс не только реализовать свою продукцию, но и получить крупные заказы. Наш стенд всегда узнаваем и любим постоянными посетителями. Он отличается своей душевностью, традиционностью и колоритом", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" мастер лоскутного шитья Марина Коба.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

"ЛАДЬЯ" разместилась на площади более 10 тыс. кв. м. Продукцию представляют более 700 участников, 14 видов промыслов из 50 регионов России. По словам тюменки Марины Коба, для мастеров участие в выставке такого масштаба - это возможность для общения, обмена опытом с коллегами из других регионов. Общение помогает личному развитию и профессиональному росту, завязыванию новых межрегиональных связей.

Поддержку в организации поездки делегации мастеров Тюменской области оказали региональный департамент культуры, музейный комплекс им. И. Я. Словцова, центр промыслов и ремёсел.

Выставка народно-художественных промыслов "ЛАДЬЯ" - единственный проект, который представляет весь спектр народного искусства страны.

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Анжела Лебедева