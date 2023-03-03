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В Тобольске оборудуют пляж и место для купания

Общество, 17:35 03 марта 2023

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Инвестиционный проект по созданию зоны отдыха с местом для купания на карьере вблизи Тобольска планируют реализовать в муниципалитете.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Максим Афанасьев, состоялась рабочая встреча с главой района Леонидом Митрюшкиным.

"Проект долгосрочный, на работу уйдет не менее двух лет, поэтому не теряем ни минуты, - отметил Максим Афанасьев. - Решаем один из актуальных и затяжных наболевших вопросов тоболяков – отсутствие разрешенного места для купания. Иртыш – замечательная могучая и живописная река, но купаться в ней из-за высокой скорости течения запрещен".

Леонид Митрбшкин напомнил, что соглашение о сотрудничестве по разным направлениям с администрацией Тобольска подписано год назад, работа продолжается.

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# купание , Леонид Митрюшкин , Максим Афанасьев , Тобольск , Тобольский район

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