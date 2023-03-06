Премьера спектакля про мима Марселя Марсо пройдет в тюменском "Космосе"

| Фото: vk.com/mimicriya | Фото: vk.com/mimicriya

Спектакль-сторителлинг про мима Марселя Марсо "Шаг против ветра" представит в сцене МТЦ "Космос" театр "Мимикрия" 28 и 29 марта. Актеры расскажут малоизвестные истории про великого мима XX столетия.

"Маленький человек в шляпе с гвоздичкой, не произнося ни слова, создавал целые воображаемые миры и впечатлял огромные залы. Мы позволили себе заглянуть под белую маску мима и увидели беспокойного человека, который долгие годы работал, оттачивая и совершенствуя каждый жест", - говорят постановщики.

Марсо сделал искусство пантомимы популярным во всем мире. Его безмолвное творчество объединяло людей на всех континентах. За его персонажем Бипом стоял интеллигентный и галантный француз, который и в жизни был немногословен. Цену слову он узнал еще в юношестве, вступив в Сопротивление и освобождая Париж от фашистских захватчиков.

Обо всем, за что он боролся, он высказывался в своих пантомимах. В его работах многие узнавали себя и окружающих, встречая красоту движения и смехом, и слезами.

Спектакль приурочен к 100-летию со дня рождения Марселя Марсо.