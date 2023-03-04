Тюменские студенты могут получить до 1 млн рублей на стартап

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финансирование в 1 млн рублей могут получить студенты и аспиранты вузов на конкурсе "Студенческий стартап". Отбор участников проводится в направлениях: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика, креативные индустрии, сообщает Тюменский технопарк.

Финансирование на реализацию разработок получат 1 тыс. 500 студентов. Победителям конкурса необходимо будет зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа.

Проекты участников должны быть разработаны на основе собственных научно-технических и научно-технологических исследований и имеют потенциал коммерциализации.

Прием заявок продолжится до 3 апреля. Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".