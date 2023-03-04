Заявки от юных тюменцев на "Наш фестиваль" принимаются до 15 марта

| Фото: группа "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Департамент по спорту и молод. политике Тюмени" ВКонтакте

Ежегодный открытый фестиваль детского и юношеского творчества "Наш фестиваль" пройдет в Тюмени с 20 марта по 1 апреля. Номинаций семь: хореография, вокал, театр, инструментальное исполнение, художественное слово и оригинальный жанр, а также "Медиамир" в заочном формате.

Заявки принимаются до 15 марта. С 20 по 24 марта жюри просмотрят и оценят номера, а с 27 по 30 марта будут подведены итоги. Церемония награждения лауреатов конкурса и гала-концерт пройдут 1 апреля, пишет "Тюменская область сегодня".

В фестивале примут участие центр дополнительного образования детей, детско-юношеский центр, центр эстетического воспитания детей и юношества, частные школы и студии дополнительно образования Тюмени.