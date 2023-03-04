  • 4 марта 20234.03.2023суббота
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Путеводитель по Текутьевскому кладбищу презентуют тюменским школьникам

Общество, 10:01 04 марта 2023

группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте

Презентация книги-путеводителя по Текутьевскому кладбищу пройдет в конференц-зале центра туризма и краеведения ДТиС "Пионер" (ул. Перекопская, 34) в Тюмени 15 марта в 14 часов. Новое издание представят участникам школы юных краеведов "Тюменский следопыт".

О работе над книгой расскажет один из авторов, куратор проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" Влада Нерадовская.

Объединение "Мы жили" изучает биографии горожан, похороненных на Текутьевском кладбище. В путеводитель вошли 60 историй тюменцев, отразивших переломные моменты истории первой половины ХХ века.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кладбище , краеведение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 04.03.2023Тоболячке со сложным диагнозом врачи помогли сохранить репродуктивное здоровье
12:02 04.03.2023Мультимедиа-гиды с дополненной реальностью появятся в двух тюменских музеях
11:15 04.03.2023Выставку в "Конторе пароходства" представит сибирская арт-группа "Малышки 18:22"
10:36 04.03.2023Заявки от юных тюменцев на "Наш фестиваль" принимаются до 15 марта