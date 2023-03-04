Путеводитель по Текутьевскому кладбищу презентуют тюменским школьникам

| Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте

Презентация книги-путеводителя по Текутьевскому кладбищу пройдет в конференц-зале центра туризма и краеведения ДТиС "Пионер" (ул. Перекопская, 34) в Тюмени 15 марта в 14 часов. Новое издание представят участникам школы юных краеведов "Тюменский следопыт".

О работе над книгой расскажет один из авторов, куратор проекта "Музей воспоминаний "Мы жили" Влада Нерадовская.

Объединение "Мы жили" изучает биографии горожан, похороненных на Текутьевском кладбище. В путеводитель вошли 60 историй тюменцев, отразивших переломные моменты истории первой половины ХХ века.