О движении советских немцев за восстановление автономии расскажут тюменцам на лекции

| Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте

Лекция "Движение советских немцев за восстановление автономии во второй половине 1950-х – 1960-е годы" состоится в библиотеке истории города имени Текутьева (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 10 марта в 17 часов. Встреча пройдет в рамках лектория "Человек в меняющемся пространстве Урала и Сибири" от Антропошколы ТюмГУ.

Лектором выступит аспирант Тюменского госуниверситета Дарья Свирина. На XX съезде партии во время своего доклада Никита Хрущев затронул вопрос о "грубом нарушении основных ленинских принципов национальной политики советского государства". Нарушения выразились в массовом переселении народов и упразднении их национальных автономий. В 1957 году, после "разоблачения культа личности", для некоторых депортированных народов были восстановлены национальные автономии. В этом перечне не оказалось советских немцев. Внимание лектора будет посвящено истории движения советских немцев в период с 1955 по конец 1960-х годов. Основной фокус будет на вопросах, касающиеся способов и идей, которые использовали активисты движения в коммуникации с властью для обоснования своих претензий на национальную автономию.

Вход на встречу свободный, запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.