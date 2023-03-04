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О современной медицине и фармации расскажут школьникам и студентам на форсайт-форуме в Тюмени

Общество, 16:15 04 марта 2023

группа "Тюменский ГМУ Минздрава России" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский ГМУ Минздрава России" ВКонтакте

Молодежный форсайт-форум "Точка кипения – 217,97°" для школьников и студентов Тюменской области пройдет в Музейном комплексе имени Словцова (ул. Советская, 63) 5 марта. Гости форума узнают о современной медицине и фармации.

В программе — лекции ученых-биологов из ведущих российских вузов, выставка science-фото, научные сообщения и возможность прямого общения со студентами Тюменского ГМУ. Среди тем форума: бактериофаги в биосфере и техносфере, нейросигналинг, стволовые клетки в нейробиологии, холодовая устойчивость человека, бактерии и онковирусы.

В планах у организаторов собрать под одной крышей 100 студентов университета и 200 школьников. Регистрация участников завершена.

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