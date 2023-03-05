Нейроны, стволовые клетки, бактериофаги: в Тюмени школьники, студенты и ученые обсуждают передовую медицину

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Передовые медицинские разработки представили ученые из Москвы школьникам и студентам Тюменского медицинского университета на I Молодежном форсайт-форуме "Точка кипения 217,97℃" в музейном комплексе Словцова 5 марта. Такая форма общения полезна всем, говорят организаторы. Школьники получат представление о медицине, поймут нужно или нет поступать в медуниверситет. Студенты увидят для себя перспективу в выборе узкой специализации. Ученые столичных вузов, медицинских центров заслушают доклады студентов и дадут обратную связь, возможно, кому-то предложат сотрудничество.

"Нам хочется, чтобы ребята подружились, чтобы абитуриенты, первокурсники знали подводные камни студенческой жизни. Студенты приглядывают профессоров, которые могут стать научными руководителями магистерских, научных работ", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель отделения довузовской подготовки Тюменского медицинского университета, кандидат педагогических наук, доцент Денис Трушников.

Всего 100 школьников Тюменской области и 200 студентов встретились на площадке форума. Сотрудники научных институтов Москвы подготовили для них доклады по темам: "Бактериофаги в биосфере и техносфере", "Нейросигналин", "Применение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток для моделирования заболеваний и тканевой инженерии в нейробиологии".

"Нейрология – первый доклад, который я услышал. Я не интересовался раньше этим, а сейчас задумался, на дальнейших этапах обучения в университете начну изучать эту тему, есть большой интерес к этому", - говорит студент 1 курса ТМУ Егор Буглак.

Научный сотрудник института ФГБУ "Федерального центра мозга и нейротехнологий" ФМБА России, руководитель образовательных программ центра "Сириус", кандидат биологических наук Георгий Носов не первый раз в Тюмени, уже участвовал в Открытой медико-фармацевтической школе ТМУ. По его словам, важно проводить подобные форумы, это один из инструментов выстраивания научной коммуникации, которая начинается со старших классов школы, первых курсов университетов.

"Важным элементом научного сообщества является его многоцентровость. Необходимо по всей стране открывать биологические центры. И если такой центр возникнет в Тюмени – это сильно улучшит состояние российской науки в целом. Нужны мощные научные центры, которые смогут проводить передовые исследования с точки зрения мировой науки", - считает Георгий Носов.

Научный сотрудник Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Вероника Усатова рассказала участникам форума о работе центра, в котором она и ее коллеги одновременно ведут несколько научно-исследовательских работ. Они работают со стволовыми клетками, которые способным превращаться в любые клетки человеческого организма. Из этих клеток делает нейроны.

"Нам интересно изучать неврологические заболевания. В центр поступают пациенты из разных регионов с редкими заболеваниями. С согласия пациента банкируются материалы для создания единой базы данных для исследования причин заболеваний, поиска путей лечения. Второе наше направление – моделирование заболеваний - изучаем молекулярные механизмы инсульта с помощью прототипирования", - говорит Вероника.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

И третье направление, которым занимаются в Федеральном центре мозга и нейротехнологий, - это регенеративная медицина. Ученые планируют восстанавливать утраченные части органов, к примеру, после удаления опухоли мозга, возвращать часть мозга на место.

"Есть биопринтер, который позволяет печатать самые элементарные кусочки ткани. Мы двигаемся в этом направлении, хотим делать тканевую инженерию", - добавила Вероника Усатова, которая надеется вдохновить тюменских студентов-медиков на новые мысли, открытия в области нейротехнологий.

Восемь докладов по разным темам подготовили группы студентов ТМУ, по каждому из них эксперты дали обратную связь.

Встречи с учеными в Тюменском медуниверситете продолжатся как для студентов, так и школьников. Георгий Носов в ближайшее время приедет и прочтет курс по нейротехнологиям. А Денис Трушников откроет весеннюю медико-фармацевтической школе, которая пользуется большой популярностью у школьников.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева