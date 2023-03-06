34 пожара произошло в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

34 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за прошедшую неделю, с 27 февраля по 5 марта. Спасено семь человек, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

37 раз пожарно-спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На оказание помощи населению пожарные и спасатели выезжали 33 раза.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.