В Тюмени для молодых предпринимателей пройдет вебинар по мерам поддержки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Меры поддержки молодых предпринимателей" от центра "Мой бизнес" Тюменской области начнется 9 марта в 11 часов. Приглашают молодых людей, заинтересованных в открытии своего дела или уже зарегистрированных в качестве самозанятых, а также индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

Руководитель центра Ильяна Багишева расскажет об актуальных мерах государственной поддержки для самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей. Руководитель центра инноваций социальной сферы Кристина Фролова — о грантах для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно.

Молодой предприниматель Дауржан Жанакулов, занимающий вендинговым бизнесом, получатель гранта в 2022 году поделится с участниками вебинара опытом получения гранта.

Участие бесплатное. Регистрация на мероприятие по ссылке.

Можно обратиться в центр "Мой бизнес" по телефону: +7 (3452) 49-99-44 доб. 242.