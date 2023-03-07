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В Тюмени для молодых предпринимателей пройдет вебинар по мерам поддержки

Экономика, 08:25 07 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Меры поддержки молодых предпринимателей" от центра "Мой бизнес" Тюменской области начнется 9 марта в 11 часов. Приглашают молодых людей, заинтересованных в открытии своего дела или уже зарегистрированных в качестве самозанятых, а также индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

Руководитель центра Ильяна Багишева расскажет об актуальных мерах государственной поддержки для самозанятых, начинающих и действующих предпринимателей. Руководитель центра инноваций социальной сферы Кристина Фролова — о грантах для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно.

Молодой предприниматель Дауржан Жанакулов, занимающий вендинговым бизнесом, получатель гранта в 2022 году поделится с участниками вебинара опытом получения гранта.

Участие бесплатное. Регистрация на мероприятие по ссылке.

Можно обратиться в центр "Мой бизнес" по телефону: +7 (3452) 49-99-44 доб. 242.

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# Мой бизнес , предпринимательство

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