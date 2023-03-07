Акция по ранней диагностике глаукомы пройдет в торговом центре Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Акция по ранней диагностике глаукомы пройдет в ТРЦ "Кристалл" Тюмени 11 марта с 11 до 18 часов. В поликлиниках города - с 9 до 14 часов, сообщают организаторы.

В этот день в 12 тюменских медицинских учреждениях будут организованы зоны, где специалисты измерят внутриглазное давление методом бесконтактной тонометрии пациентам старше 35 лет. В ТРЦ "Кристалл" с 11 до 18 часов будет стоять "Палатка здоровья", где измерить внутриглазное давление смогут все желающие.

"Глаукома - коварное необратимое заболевание, развивающееся медленно, без жалоб, незаметно для пациента. Однако если обнаружить его вовремя, то есть все шансы сохранить зрение. Выявить глаукому на ранних стадиях, пока не пострадали зрительные функции, возможно при полном комплексном обследовании пациента. Для этого необходимо ежегодно проходить профилактический осмотр у офтальмолога. Первый шаг – измерить внутриглазное давление", - говорит главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера Леонид Протопопов.

Пациентов, которые войдут в группу риска по глаукоме в результате диагностики, запишут на прием к врачу-офтальмологу. Участники акции также смогут задать вопросы специалистам по профилактике заболевания и ознакомиться с рекомендациями офтальмологов.

Активную профилактику возникновения и развития глаукомы в регионе проводит Тюменский областной офтальмологический диспансер.